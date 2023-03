De BBB-nieuwkomers beginnen in de provincies: ‘Caroline had ook geen ervaring’

Waarom ga je voor BBB de politiek in?

‘Ik praatte altijd met mijn opa al veel over politiek. Maar er was nooit een partij die echt bij mij paste. Tot de BBB. Ik meldde me aan als lid. Een paar maanden later zag ik de oproep voor kandidaat-Statenleden. Ik dacht: laat ik het gewoon proberen. En tot mijn verbazing mocht ik op gesprek komen. Sommige vrienden kijken ervan op dat ik de politiek in ga, maar niemand is negatief.

‘Veel agrarische jongeren zijn onzeker over de toekomst. Mijn missie is om hun meer perspectief te geven. Er is sowieso weinig aandacht voor het platteland. Veel voorzieningen verdwijnen, van bushaltes tot winkels. Veel jongeren vertrekken. Het is misschien ambitieus, maar die leegloop zou ik willen keren door ook het platteland aantrekkelijk te houden. Bijvoorbeeld door me in te spannen voor de Nedersaksenlijn, een spoorverbinding tussen Emmen en Stadskanaal. Nu moet je helemaal via Zwolle naar Groningen. Dat kost zo 20 euro.’ (JvdB)