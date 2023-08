Ford luidde het tijdperk van massaproductie in en van de goedbetaalde fabrieksarbeider. De bevolking van Highland Park steeg van 4.000 in 1910 naar meer dan 50 duizend in het begin van de jaren dertig, geholpen door de oprichting van een andere autogigant, Chrysler, in 1925. Hier is de middenklasse gesmeed, in de hoogtijdagen waren de kwaliteit van onderwijs en zorg ongeëvenaard.

Deze regio was decennialang het epicentrum van de Amerikaanse auto-industrie, de reden waarom in 1937 werd gezegd dat niet Washington, maar Detroit de echte hoofdstad van Amerika was. In de jaren vijftig verklaarde de voorzitter van General Motors, Charles Wilson, dat ‘wat goed is voor GM ook goed is voor de VS, en omgekeerd’. En toen was dat waarschijnlijk ook gewoon waar.