De afstand tot voorzieningen wordt steeds groter, maar het Zeeuwse Kats blijft dapper weerstand bieden

Ook elders in Nederland hebben tientallen dorpsscholen de afgelopen jaren de deuren gesloten. In het algemeen is het aantal basisscholen in Nederland flink gedaald: van 7.480 scholen in 2010 tot 6.607 in 2021. Volgens het ministerie van Onderwijs komt dat niet alleen door schaalvergroting, maar ook door een afnemend aantal leerlingen. Vooral de kaalslag in het basisonderwijs op het platteland is enorm. Tussen 2011 en 2022 hebben 163 dorpen en kernen hun enige basisschool verloren, blijkt uit overzichten van onderwijsagentschap Duo.

De Katse kinderen gaan nu naar school in Colijnsplaat of Kortgene, naburige dorpen op respectievelijk 5,5 en 7,5 kilometer afstand. Ze kunnen met de buurtbus, maar worden ook vaak door hun ouders gebracht en gehaald met de auto. ‘We hebben de schoolstrijd verloren’, aldus Schuurman Hess. ‘Dit past helaas in de trend van uitstervende voorzieningen op het platteland.’

In de voormalige basisschool zit nu een schuldhulpverleningskantoor. Het dorpshuis ernaast was ooit ook een school, in een gedateerd gebouw uit de jaren zeventig. Daar speelt in de oude gymzaal nu de lokale badmintonvereniging SV Kats. ‘En maandagavond is er zumba voor de bikkels’, vertelt Rop van der Zee tijdens een korte rondleiding.

Hij is tijdelijk beheerder van het dorpshuis, sinds de vaste beheerder Coby na 38 jaar trouwe dienst vorig jaar met pensioen ging. Zij was nog gewoon in loondienst bij de gemeente Noord-Beveland, maar de tijden zijn veranderd en nu moeten de dorpsbewoners het voortaan zelf regelen. ‘We krijgen in de toekomst een vast bedrag van de gemeente voor het beheer van het dorpshuis’, aldus Van der Zee. ‘Ook dat heet efficiencydenken, maar is feitelijk gewoon een bezuiniging.’