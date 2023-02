Om de traditie van de dansmariekes te snappen moet je het carnavalsfeest begrijpen

Toen in de jaren vijftig en zestig het dansmarieke haar entree maakte in het carnaval, moeten de verenigingen op hun grondvesten hebben geschud. ‘Een aristocratische courtisane uit de tijd van de zonnekoningin’, schreef een journalist van het Limburgs Dagblad in 1965 over solo-dansmarieke Ria Bemelmans van de Boschulle (bosuilen) uit Sibbe, ‘met een figuur dat Michelangelo in verrukking zou hebben gebracht.’ Boven het stuk: ‘Zo is het dansmarieke; noch kind, noch vrouw’, ‘rococoprinses’, en ‘winterse carnavalsvlinder, dansend tussen Maas en Rijn.’ Landskampioene Bemelmans zelf kwam in het wijdlopige profiel niet aan het woord: het stuk vermeldt wel dat ze over het dansen praat als ‘een boer die ’t over stierenkeuringen heeft.’

‘Het dansmarieke komt voort uit het beroep van marketentster’, vertelt carnavalshistoricus Rob van de Laar, geboren en getogen Bosschenaar en oprichter van het Carnavalsmuseum. ‘Het heeft zijn oorsprong in het Duitse Rijngebied, daar had het carnaval een militaristische inslag. Dat was bedoeld als persiflage, om de Pruisen en de Fransen een beetje te kijk te zetten. Marketentsters waren vrouwen die zorgden voor eten en drinken en andere geneugten − mogelijk ook in amoureus opzicht, ja.’ Marketentsters ontwikkelden zich in het carnaval tot tanzmariechen, waarbij oorspronkelijk mannen zich als vrouw verkleedden. ‘Tot men in Duitsland onder invloed van het nationaalsocialisme zei: we zijn niet kapot van die travestie. Toen zijn het dansende meisjes geworden.’