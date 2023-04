Continu foto’s labelen in een dorp vol nepchalets:

‘We moeten verkeerslichten, auto’s en bochten aanduiden’, zegt Yang Jingli (21), een van de datawerkers in Bainiaohe. Het is lunchtijd en Yang loopt met een vriendin naar de houten eettentjes aan de rand van het dorp. Ze toont een voorbeeld van haar werk op haar telefoon: een beeld van een druk kruispunt, moeilijk zichtbaar door fel tegenlicht. ‘Dat is voor een bedrijf van zelfrijdende auto’s. Wij moeten alles op de foto labelen, daarna checkt een kwaliteitsinspecteur ons werk.’

Yang is tweedejaarsstudent aan de Shenghua School in Bainiaohe, een school voor hoger beroepsonderwijs en ooit de reden voor het ontstaan van Bainiaohe Digital Town. De school werd – aldus het officiële verhaal – in 2011 opgericht door een rijke bedrijfsleider uit Taiwan, bij wijze van liefdadigheid in het mooie, maar arme Bainiaohe. Omdat beroepsstudenten in China stage moeten lopen, opende de filantroop ook een bedrijf in het dorp: Mengdong, gespecialiseerd in datalabeling.

Datalabeling is het handwerk van kunstmatige intelligentie. Gelabelde data vormen de basis van tal van AI-toepassingen, zoals gezichts- en spraakherkenning, slimme toestellen of zelfrijdende auto’s. Maar het eindeloos klikken op beelden is ook repetitief en slecht betaald werk, en Chinese datalabel-bedrijven vestigen zich vaak in arme regio’s. Daar zijn veel goedkope arbeidskrachten voorhanden, vaak voorzien van overheidssubsidies in het kader van armoedebestrijding of beroepsopleidingen.