Wu You kon het niet geloven: hier stond hij weer, in een ziekenhuis in Wuhan, wanhopig op zoek naar hulp, alsof hij in een terugkerende nachtmerrie was beland. Het was eind december 2022, de piek van de covidgolf in China. Wu’s 81-jarige grootvader was besmet, kreeg een zware longontsteking en moest volgens de dokter in het ziekenhuis worden opgenomen. Maar in heel Wuhan was geen vrij ziekenhuisbed te vinden. Wu voelde paniek opkomen: zou hij weer een familielid verliezen?

Drie jaar eerder had Wu (28) het al eens meegemaakt, toen Wuhan voor het eerst door covid werd getroffen, ziekenhuizen overspoeld werden en de stad in lockdown ging. Wu’s grootmoeder kreeg een hersenbloeding en moest geopereerd worden. Maar er waren geen ambulances, geen vrije ziekenhuisbedden en geen beschikbare chirurgen. Wu’s grootmoeder – bij wie hij was opgegroeid – kwam in een coma terecht, en overleed enkele weken later. Wu bleef verslagen achter.