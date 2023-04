Bosbranden en lege stuwmeren

In Zuid-Frankrijk zijn ondanks de woningnood bouwprojecten gestaakt, om water te besparen. In Venetië liggen in sommige grachten de gondels vast in de modder, vanwege de lage waterstand. En op de grens van Spanje en Frankrijk, in de Pyreneeën, ging al duizend hectare bos in vlammen op.

Ziedaar de droogte die Zuid-Europa, na een neerslagarme winter, in haar greep heeft. ‘De situatie is ernstig’, zegt droogte-expert Niko Wanders (Universiteit Utrecht). ‘Er is sprake van een overleveringseffect. Vorig jaar was al zeer droog en daardoor zijn de reservoirs uitgeput geraakt. In de winter moeten die normaal gesproken aangevuld worden, maar dat is slechts in beperkte mate gebeurd.’

Klimaatverandering? Dat is nog niet zo zeker. Vaststaat dat bij opwarming de atmosfeerstroming die droge lucht vanaf de evenaar naar de woestijnen brengt, wat noordelijker omlaag komt, zegt klimaatwetenschapper Karin van der Wiel (KNMI). Tel dat op bij de warmere dampkring waarin meer vocht kan verdampen, en uitdroging van Zuid-Europa ligt op de loer.