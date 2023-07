Binnenkijken bij de superrijken op Billionaires’ Row in New York

Elk detail van deze woning kent Sarway uit zijn hoofd. Het aantal flessen dat in de wijnkoeler past (130), de ontwerper van de bronzen deurknoppen in de vorm van het gebouw (P.E. Guerin), of er een bidet kan worden aangesloten (yes), dat de kraanopening van het massief nikkelen bad naar boven kan worden gekeerd zodat er na het vullen van de kuip geen storende druppeltjes in het water blijven ploppen. ‘Ik ken hier elke millimeter. Bij een vraag mag je nooit twijfel uitstralen.’

Hoelang denkt Abraham Sarway erover te doen om een huurder te vinden voor dit appartement – of een van zijn concurrenten? Hij twijfelt even. ‘Dat, uh… Ik heb al iemand.’ En wie gaat hier straks 70.000 dollar per maand betalen? Een filmster? Een ceo? Royalty? Sarway zet zijn subtielste glimlach weer in. En zwijgt.