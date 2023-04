Toen John Coffey het in 2015 zo goed deed, met die grote Pinkpopshow op de agenda en het album The Great News op zak, zat er volgens gitarist Alfred van Luttikhuizen toch een adder onder het gras. ‘Ons hele leven was gericht op de band. We dachten niet aan succes of geld verdienen, we wilden alleen maar spelen, zo veel mogelijk en op leuke plekken. Hadden we weer twintig nieuwe shows op de kalender staan, dan waren we blij.’

Er schoot ook weleens iets bij in, zegt hij. ‘Buiten John Coffey was alles ruis. Vrienden en verjaardagen? Ander werk? Boeien!’ Dat begon zich bij alle bandleden te wreken. Er kwam wat spanning op de onderlinge relaties te staan, bijvoorbeeld als er moest worden gewerkt aan nieuwe muziek. Wiens nummer komt op het volgende album, welke track valt af: voer voor gekwetste ego’s.

Er sloop ook wat sleur in. Ze hadden het ‘rondje Nederland’ al vaak gedaan en alle zalen bespeeld, meerdere keren. Alfred: ‘We zaten in een vergadering en toen kwam de vraag op: moeten we dat nu nóg een keer doen?’ Die vraag, waar iedere Nederlandse band tegenaan loopt, was ook prangend omdat tegenover dat enorme werkethos en een concertagenda van honderdtwintig shows per jaar bar weinig financiële genoegdoening stond.

Alfred: ‘We verdienden met onze band eerst wat boodschappengeld. Daarna werd het 500 euro per maand. En op het hoogtepunt hielden we er net een minimumloon aan over.’ Alle bandleden hadden er los-vaste baantjes bij, van boodschappen bezorgen tot werk in de horeca. Maar het bleef sappelen. Huur betalen was een opgave. Zanger David: ‘De laatste jaren deden we zoveel shows. Dan waren we op tournee, altijd maar in het busje en dan liep ik weer rond met een kater van de vorige dag en riep ik de toermanager: waar kan ik mijn wasje doen? Ik voelde me soms een enorme kneus. Ik dacht: ik kan meer dan dit.’