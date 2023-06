Bewoners van Christiania zijn klaar met de misdaad, maar hoe krijg je wiet weg uit een vrijstaat?

Een ander probleem is dat er verschillend wordt gedacht over een alternatief voor de wietmarkt die Christiania zo befaamd heeft gemaakt. ‘We hebben geen visie meer’, klaagt Ditlev Nissen (63) in zijn weelderige tuin aan het water, waar de wietlucht ver weg is en een zwaan op een vogeleiland klimt. Nissen serveert water met muntblaadjes. Binnen in zijn houten huis is de schoonmaakster bezig.

Nissen, een consultant op het gebied van ecodorpen, woont in het groenere deel van de vrijstaat, waar prachtige huizen staan en je met je fiets – auto’s zijn verboden in Christiania – door dichte stukken bos rijdt. Zijn wens is dat de hele vrijstaat duurzaam wordt en het drugstoerisme vervangen wordt door groen toerisme. ‘Kijk om je heen. Zie je al deze biodiversiteit? Ik zou het geweldig vinden bijvoorbeeld meer te leren over per­ma­cul­tuur en dat hier te introduceren. We kunnen nog steeds een middelvinger opsteken naar het systeem, maar dan met groen leven.’’