De muziek van Black Country, New Road is lastig te omschrijven – dat is meestal een goed teken. De zes bandleden vormen een muzikaal kunstenaarscollectief, eigenlijk een klein orkest met viool, piano, dwarsfluit, gitaren en een verdwaalde banjo. Nu eens zingt de toetsenist, dan de bassist, dan de fluitist. De band maakt liedstukken die zich steeds verder uitvouwen en ontwikkelen, net zoals dat ooit gebeurde bij die goede oude progrock. In de liedjes hoor je ook hints naar dat mooie Britse verleden, naar de vroege Genesis bijvoorbeeld. Maar ook naar nog antiekere folk. En zelfs naar minimal music, van Steve Reich tot Philip Glass.

Het maakt eigenlijk niet uit. Belangrijk is hoe de muziek tot stand komt. Het lied The Laughing Song komt binnenzeilen op zachte fluiten en wordt daarna in elkaar gemept door steeds hardere drumklappen en een altsax. Je moet er de aandacht bij houden, anders raak je het spoor bijster. Soms lijk je ineens wakker te worden in een rockopera. Steeds verandert de klankkleur en de sfeer, van bikkelhard naar boterzacht: de zang van vooral Tyler Hyde en May Kershaw is soms beeldschoon. Nog mooier: je ziet alle bandleden geconcentreerd naar elkaar loeren, op zoek naar een signaal.

Hier wordt bloedserieus gemusiceerd en het is een genot om daar getuige van te zijn en deze breekbare muziekstukken te zien groeien, om daarna weer in een verstild niets te verdwijnen. Black Country, New Road speelt een show die eigenlijk totaal niet past in een oververhit festival, waar iedereen bezig lijkt met overleven, héél veel drinken en zonnebrand smeren. En juist ook daarom is dit optreden zo verdomd mooi en een hoogtepunt van Best Kept Secret.