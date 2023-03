‘Mijn kennissen kozen voor Van Gogh en het land van de Hollandse meesters’

‘Hier gaat het oké, maar er is overal veel gedoe. Afgelopen week was er flinke ruzie tussen de buren van mijn flat in Kyiv. Zoals je weet zitten we met elkaar in een soort Whatsappgroep. Het onderwerp dit keer: Bachmoet.’

‘Kijk, ik ben een patriot. Nooit, nooit zullen wij toestaan dat Rusland ook maar een centimeter van ons land afpakt. We zullen doorvechten tot we al die orcs (Russische militairen) hebben verdreven. Eerst dacht onze hele flat zo, maar dat is niet meer het geval. Sommige buren, en dan vooral vrouwen, zijn het kernwapenarsenaal van Rusland meer gaan vrezen.’

‘Hoe meer land Oekraïne terugverovert, des te meer kans er is dat Poetin zich in het nauw gedreven voelt. Hoe meer wij winnen, des te groter de kans dat hij zal terugslaan met kernwapens. En dan zijn het onze mannen die zullen worden getroffen. Onze zonen, echtgenoten en vaders. Een buurvrouw, die een zoon heeft die aan het front vecht, schreef dat ze wil dat er zo snel mogelijk wordt onderhandeld over vrede. Zo’n mening was tot voor kort ondenkbaar in Oekraïne. Andere buren reageerden boos. Iemand schreef: wij mogen nooit buigen voor Russische chantage met kernwapens, dat zou het einde van Oekraïne betekenen. Die buurvrouw ging nog een tijdje door. Ze is bang dat, stel Rusland verliest bij Bachmoet, Poetin zich gekke dingen in zijn hoofd gaat halen.’

‘Ik denk persoonlijk dat Poetin zich op elk moment gekke dingen in z’n hoofd kan halen. Wij zullen moeten doorgaan tot De Overwinning. Die buurvrouw is uit de appgroep gestapt. Het zij zo. Ik hoop niet dat zij meer mensen aansteekt met haar mening.’