Baby’s van siliconen: universele aantrekkingskracht, maar ook kritiek

In de Verenigde Staten werd in de jaren negentig de allereerste ‘reborn’ geboren: een hyperrealistische babypop, al dan niet compleet met ‘hartslag’ en iets wat klinkt als een ademhaling. Sindsdien veroverde de reborn de wereld: van Parijs tot aan Moskou en van Zuid-Afrika tot aan Taiwan – de aantrekkingskracht van een pasgeborene is universeel.