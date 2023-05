De grauwe werkelijkheid achter een nieuwsbericht of: waarom we het moeten hebben over goedkope arbeidsmigranten in Nederland

Toch hoort Marielena niet helemaal thuis in de anonieme statistieken over verkeersdoden. Het ongeluk is namelijk niet los te zien van de omstandigheden waarin zij, net als 900 duizend andere arbeidsmigranten in Nederland, elke dag woonde en werkte. Van de hoge werkdruk, zware arbeid en korte nachten. Omstandigheden die in juridische zin volstrekt legaal zijn, maar waarvan het de vraag is of ze moreel door de beugel kunnen.

Toch gaat het daar nauwelijks over. Alleen als er sprake is van grove excessen halen arbeidsmigranten het nieuws. Dan volgt steevast de zoektocht naar een dader – een malafide koppelbaas of kwaadaardige werkgever – en worden er commissies opgetuigd en rapporten geschreven om misstanden in de toekomst te voorkomen.

Maar het leidt nooit tot een fundamenteel debat over de norm. Over de vraag waarom we accepteren dat arbeidsmigranten in Nederland werk verrichten dat Nederlanders niet onder dezelfde voorwaarden zouden doen, en blootstaan aan risico’s die voor ons onaanvaardbaar zouden zijn. Terwijl volgens de Arbeidsinspectie bekend is dat zij daardoor een grotere kans lopen op een arbeidsongeval. Het is een vraagstuk waar zowel de samenleving, werkgevers, uitzendbureaus als de arbeidsmigranten zelf, die in groten getale naar Nederland blijven komen, aandeel in hebben.

Om het te onderzoeken reisde de Volkskrant in de voetsporen van Daniel en Marielena – om een gezicht te geven aan de twee jonge Roemenen, die anders onzichtbaar waren gebleven.