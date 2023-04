Ans Westra was een van Nieuw-Zeelands bekendste fotografen, maar werd in haar geboorteland amper gezien

Toen Westra’s rijbewijs in 2014 werd afgenomen en ze niet meer zelf met haar camper op pad kon, voelde het alsof haar vleugels werden gekort. Ze werd afhankelijk van anderen, maar haar afgelegen huis op een heuvel buiten Wellington wilde ze onder geen beding verlaten. Ook bleef ze altijd bezig met nieuwe projecten. Zo wilde ze nog een boek maken over kinderen, en over de manier waarop zij de wereld zien. Westra peinsde er niet over met fotograferen te stoppen. Het was een manier om zich tot mensen te verhouden. ‘Ik voel me veilig met mijn camera om mijn hals’, zei ze.

Westra won diverse internationale prijzen. In Nederland werd haar werk slechts eenmaal getoond, in 2006 in het Museum Volkenkunde in haar geboorteplaats Leiden, maar volgens vriend David Alsop zal daar de komende jaren verandering in komen.