Andesprotesten van de armsten in Peru raken vooral de Andes, de elite in Lima geeft geen krimp

Feit is dat de Peruaanse mijnbouw-inkomsten ongelijk worden verdeeld, stelt de Peruaanse politicoloog Denisse Rodriguez-Olivari, verbonden aan het European University Institute. ‘De groei heeft zich niet vertaald in betere omstandigheden voor alle Peruanen’, zegt ze via de telefoon. ‘Puno heeft een van de grootste tinvoorraden ter wereld. Toch worden de inwoners niet gehoord door de regering.’ Volgens officiële statistieken leeft 40 procent van de regio in armoede. Het rijkere Lima is onderwijl ‘losgezongen’ van de rest van het land, zegt de politicoloog. De Inca’s heersten vanuit Andes-stad Cusco totdat de Spanjaarden in 1535 een einde maakte aan hun rijk en de kuststad Lima stichtten.

Terwijl langs de autoweg tussen Cusco en de stad Juliaca (in de regio Puno) het lokale verkeer stilstaat voor de blokkades, gaat 150 kilometer naar het westen het werk door in de Antapaccay-kopermijn van Glencore. Op 4.400 meter hoogte vormt de mijn een gat van 3 kilometer doorsnee in het glooiende dak van de Andes. Een hoog hek houdt ongenodigden buiten, gewapende beveiligers staan op wacht.

Naast de mijn sijpelt een grof metaalmengsel van een transportband. Na de korte onderbreking in januari is de productie hervat. De protesten verhinderen niet het transport naar de kust in het westen. Persbureau Reuters onderzocht deze maand het elektriciteitsverbruik van de grootste Peruaanse mijnen: dat was weer terug op het oude niveau. De grote mijnen kampen amper met stakend personeel, slechts een deel van hun werknemers komt uit de regio – ook daarover bestaat lokale wrevel.

Het zijn vooral de armsten die sinds december in opstand kwamen, zegt politicoloog Paolo Sosa, verbonden aan het Instituut voor Peruaanse Studies. ‘De binnenlanden van het binnenland.’ Niet eerder trokken Andesbewoners uit het noorden, het midden en het zuiden van het land samen op in protest, stelt hij via de telefoon. Tal van provincies stuurden in recente weken delegaties naar Lima. Inheemse groepen reisden deze week opnieuw af naar de hoofdstad.