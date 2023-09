Ook benedendeks ademt alles drank en feest. De vloer in de gameroom met grijpmachines plakt en her en der staan nog lege bierglazen van de vorige afvaart. De televisie in de slaapcabine toont slechts enkele kanalen: de Zweedse publieke omroep, livebeelden van nachtclub Etage en advertenties voor drankjes aan boord, zoals bier met een shotje of een Campari & tonic. In de taxfreewinkel is ook drank te koop, maar dat mag pas op zaterdagochtend, anders ontstaat wanorde op de kamers, vertelt een medewerker.

In de pub stroomt de tap wel en beklimt een zanger het podium. ‘Geen idee wie dat is, maar hij gaat vast zeker 20 duizend keer Living next door to Alice zingen’, roept Gustav Fällman. Hij en zijn vriendin hebben de kinderen bij de babysitter ondergebracht voor ‘21 uur me-time’. ‘Heerlijk relaxed. Je kunt even echt niet gebeld worden.’