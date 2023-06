‘Allah alleen weet wat er van ons moet worden’ 

Gulnar (25) is ten einde raad. Dochtertje Zahra van anderhalf is ernstig ondervoed maar wil niet eten. Gulnar – een moeder van vijf – is al eerder langs geweest in de kliniek, een urenlange voettocht door de bergen van de Afghaanse provincie Daikundi, en kreeg toen voor drie maanden kant-en-klare bijvoeding mee, maar Zahra, die met holle ogen lusteloos in haar armen hangt, is amper een paar ons aangekomen.

Vier op de vijf ondervoede kinderen hebben baat bij de behandeling, maar sommige kinderen zijn zo verzwakt dat we ze niet meer kunnen redden, zegt voedingsconsulent Fatima (28) van het gezondheidscentrum in Dahana Pashok, dat zoals elke dag vol zit met vrouwen en kinderen. De plattelandskliniek in het straatarme Daikundi wordt gedreven door de lokale ngo Move en gefinancierd door VN-kinderrechtenorganisatie Unicef, en is vanwege sporadische acties van Islamitische Staat alleen met gewapend escorte te bereiken – een lange rit over een smalle onverharde weg die hoog in de rotswanden is uitgehakt.