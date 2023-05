Wat verandert AI op de arbeidsmarkt? ‘Deze machine is echt véél te slim’

Een stuk dat klinkt als Bach, een schilderij in de stijl van Rembrandt; Cynthia Liem, universitair hoofddocent informatica aan de TU Delft en geschoold klassiek pianist, is niet zo onder de indruk. ‘We laten ons veel te snel in een vervangingsmechanisme duwen, mens versus machine. Wij hebben de artiest niet meer nodig, hoor je dan vaak.’

Het geeft volgens haar een verkeerd beeld van cultuur. ‘Voor mij is het wezen daarvan dat je perspectieven kunt verbreden, dat je aan het denken wordt gezet.’ Prima als dat gebeurt via een machine, maar: ‘Ik heb wel problemen met het enthousiasme over generatieve AI dat vooral over efficiency gaat. Ik druk op een knop en ik heb een perfect klinkende Drake, of een nieuwe symfonie van Beethoven. Leuk hoor, maar wat heb ik daaraan? We weten al hoe Beethoven klinkt.’

Ook Stefan Buijsman, universitair docent filosofie aan de TU Delft, ziet tot nu toe nog geen fundamentele innovatie bij de door AI voortgebrachte creaties. ‘De technologie die nu tekst produceert, zoals ChatGPT, is gebaseerd op het idee dat je voorspelt wat het meest waarschijnlijke volgende woord is. Dat grijpt dus terug op wat er al gedaan is. Ook in het geval van plaatjes en filmpjes train je het model om zo veel mogelijk te lijken op de voorbeelden.’