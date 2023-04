Steeds beter falen

Vijftien jaar geleden wist Antoinette Jelgersma (67) al dat ze Winnie wilde spelen in Happy Days van Samuel Beckett. De actrice was toen 52 en op zoek naar goede vrouwenrollen, want het aanbod was in de jaren daarvoor een beetje opgedroogd. ‘Ik merkte dat ik langzaam naar achteren schoof op het toneel. Het was tijd om zelf initiatief te nemen.’ Ze stelde het stuk voor bij de artistieke leiding van het theatergezelschap waar ze werkt. Maar helaas. ‘Het paste niet in de planning.’

Een paar jaar geleden dacht Jelgersma: het is nu of nooit voor Winnie. Haar pensioenleeftijd was aanstaande, het moment waarop ze uit vaste dienst moet bij Het Nationale Theater in Den Haag, waar ze sinds 1997 bijna onafgebroken werkt. Als freelancer zal ze blijven doorwerken; de toekomst ligt open. Ze studeerde in 1984 af aan de toneelschool in Arnhem en zit inmiddels 39 jaar in het vak. In meer dan 85 voorstellingen speelde ze; veel Shakespeare, Tsjechov natuurlijk (Drie zusters deed ze twee keer), maar ook moderne stukken, van bijvoorbeeld Elfriede Jelinek. In 2015 ontving ze de Colombina voor haar aandeel in Genesis. Ook doet ze film en tv en was ze te zien als hoofdcommissaris Marlies Kamphuis in de tv-serie Flikken Maastricht.