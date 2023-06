‘Ssst, een vogeltje’

Bij de verdediging van de linies bij Avdiivka is hun hoop gevestigd op een eenheid die wél beschikt over wapentuig van na de Sovjet-Unie. De eenheid opereert vanuit een huis dat stel op sprong is achtergelaten door de oorspronkelijke bewoners. In de hoek van de slaapkamer ligt nog een familiealbum uit 2002, met foto’s van een gezin met kleine kinderen dat vrolijk naast een kerstboom staat. Voor een opgedroogd aquarium liggen nu Mavic-drones en granaten die ernstige verwondingen veroorzaken in een radius van zeven meter. In de vroegere moestuin bromt een generator die accu’s oplaadt voor nieuwe vluchten over het slagveld.

De drones zijn ‘de vogeltjes’ van de 35ste Brigade. De ogen in de lucht die plekken moeten ontdekken waar het Russische leger een bestorming of beschietingen voorbereidt. De eenheden onder de bomenrijen kunnen via een livestream meekijken om te zien in welke richting ze hun Sovjet-geschut moeten richten. Zo ontdekten de drones de drie Russische soldaten die Heilige onder vuur nam.