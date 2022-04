Ziek in de bijstand is een dubbele straf

Toonbeeld van deze willekeur zijn de lotgevallen van Paulina de Boer (52). De Amsterdamse zit al enkele jaren in de WAO als ze in 2008 een oproep krijgt van het UWV. De uitkeringsinstantie is bezig met een grote herkeuringsoperatie. In een Amsterdams kantoor zet De Boer nog eens rustig uiteen hoe ze enkele jaren daarvoor arbeidsongeschikt raakte. Ze had als zwemleraar begin jaren negentig proberen in te grijpen tijdens rellen in het Sloterparkbad, ten koste van een scheur in haar hersenpan. ‘Een honkbalknuppel kan hard aankomen’, weet ze sindsdien.

Bijna even hard is het oordeel van de keuringsarts: omdat deze haar nog in staat acht een baan uit te oefenen waarbij haar inkomensverlies beperkt blijft, wordt ze ondanks een waslijst aan medische klachten arbeidsgeschikt verklaard. De Boer is lang niet de enige die zo haar uitkering verliest: eenderde van de 345 duizend tussen 2004 en 2009 herkeurde WAO’ers krijgt een afwijzing.

Dat chronisch zieken als De Boer naast een uitkering grijpen, ligt aan twee kenmerken in de beoordelingen van het UWV, ziet hoogleraar sociaal recht Barend Barentsen (Universiteit Leiden). Ten eerste dat voor het UWV niet handicaps leidend zijn, maar loonverlies: alleen wie een inkomensval maakt van meer dan 35 procent, krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ten tweede: om dit loonverlies vast te stellen, kijkt het UWV of iemand ‘in theorie’ nog zeker ‘drie functies met drie arbeidsplaatsen’ in den lande zou kunnen vervullen.

En die functies lijken soms ongerijmd. Barentsen: ‘Het gaat dan om allerlei beroepen waar geen opleiding voor nodig is, zoals printplaatmonteur, lampenkapstikker of haringinlegger.’ Andere voorbeelden uit recente rechtszaken zijn ‘medewerker bloemzaadproductie’ voor een door darmkanker getroffen garagebediende, en ‘modinette’ (een vrouw op een naaiatelier) voor de bij een auto-ongeval gewond geraakte machinebediener van een broodfabriek.

Alleen wanneer chronisch zieken met zo’n functie een inkomensval maken van meer dan 35 procent, krijgen ze een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Die kans is bij een tandarts of advocaat veel groter dan voor iemand als De Boer, die het minimumloon verdiende. Hetzelfde geldt voor de vele ex-thuiszorghulpen en -verzorgenden waarmee de Volkskrant sprak, of die ene scheepslasser. Juist mensen met lage inkomens maken de minste kans op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. ‘Terwijl zij vaak wel vuiler en zwaarder werk doen’, zegt Barentsen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de kans op een ernstig bedrijfsongeval in sectoren aan de onderkant van de arbeidsmarkt anderhalf tot vier keer hoger is dan in andere sectoren.

Ook voor zwemleraar Paulina de Boer had het UWV een baan in gedachten: in een magazijn kleding van boven naar beneden sjouwen. Omdat ze niet arbeidsongeschikt wordt verklaard, vraagt ze bij de sociale dienst een bijstandsuitkering aan. Daar krijgt ze (van de sociale dienst) een uitnodiging voor een herintredingstraject. ‘Ik moest schroefjes in dozen pakken en daarmee mezelf weer de arbeidsmarkt op gooien’, vertelt ze. Maar De Boer gooide vooral veel schroefjes op de grond. Als gevolg van de scheur in haar hersenpan leed ze aan duizelingen. Dan zwenkte ze uit het niets naar links of naar rechts en belandde op de grond.

‘Op een gegeven moment zei iemand van dat herintredingsbedrijf: we moeten je even laten keuren, want dit is wel een probleempje.’ Uiteindelijk onthief de gemeente haar van de sollicitatieplicht. Zo was de cirkel rond, zij het op een voor De Boer nadelige manier: was ze dus toch arbeidsongeschikt, maar dan zonder arbeidsongeschiktheidsuitkering.