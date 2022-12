Zelfs supertyfoon Odette kan bewoners van Bilang-Bilangan niet vermurwen hun eiland te verlaten

Binnen enkele minuten legde Odette Batasan volledig plat. Vrijwel alle huizen werden verwoest, sommige spoelden in hun geheel de zee in, het schaarse huisraad incluis. De familie Cosicol en hun buren wisten zich zwemmend over de enige straat van het eiland in veiligheid te brengen naar een stenen huis met verdieping dat het natuurgeweld leek te weerstaan. Wonder boven wonder vielen op het eiland geen doden. Maar een jaar later is de schade van Odette nog overal zichtbaar. Sommige huizen zijn - uit geldgebrek - nog niet herbouwd.

Hermes Cosicol huivert als hij aan die rampzalige nacht terugdenkt – pas na drie dagen kwam er hulp, de eilandbewoners overleefden door hun vechthanen op te eten. Ook zijn eigen huis, op nog geen vijf meter van zee, vertoont nog de sporen van Odette. Het huis ernaast, waar een oom woont, is helemaal een ruïne. Een deel van de muren en het dak ontbreken. De elementen hebben vrij spel in de voormalige woonkamer, waar naast de stilstaande klok in weer en wind verkleurde familiefoto’s aan de wand hangen en alles de klamme geur ademt van zeewater, schimmel en rotting.