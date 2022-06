In dezelfde periode ontstaat parallel daaraan een andere relatie: Yvonne gaat voor Ruud werken. Hij is namelijk een nieuwe carrière begonnen. Samen met zijn echtgenote heeft hij in Amsterdam een medisch centrum opgericht voor de behandeling van CVS/ME, een relatief nieuwe ziekte waaraan zo’n 20 duizend mensen in Nederland lijden en waarmee nog weinig artsen en wetenschappers zich bezighouden.

Op de website van het centrum, dat geleid wordt door zijn vrouw, presenteert Ruud zichzelf als hoofd van de afdeling Research. Hij geeft lezingen over zijn onderzoek, publiceert wetenschappelijke verhandelingen, is als enige Nederlander betrokken bij het opstellen van een Europese behandelrichtlijn en treedt op als deskundige in krantenartikelen en rechtszaken. Zo heeft hij, ondanks zijn permanente schorsing als arts, in korte tijd weer een vooraanstaande positie weten te verwerven in de medische wereld.

En hij doet meer dan onderzoek alleen, blijkt uit whatsappverkeer tussen Ruud en Yvonne waarin de Volkskrant inzage had en uit berichten op besloten facebookgroepen over CVS/ME. Hij houdt ook intakegesprekken met nieuwe patiënten van het centrum, geeft hun advies over medicatie en voeding en onderwerpt hen aan cardiologische testen op een hometrainer, waarbij hij elektroden op hun bovenlijf plakt. Zijn patiëntenbestand bestaat overwegend uit vrouwen, omdat CVS/ME vooral bij die groep voorkomt. Dat hij als veroordeeld behandelaar al deze werkzaamheden kan blijven verrichten, is omdat het tuchtrecht hem dat toestaat – maar daarover later meer.

Yvonne, die tot dan toe van een uitkering leefde en al haar tijd aan haar kinderen besteedde, gaat vanaf 2015 parttime bij het centrum aan de slag als receptionist en doktersassistent. Eerst als vrijwilliger en later op contractbasis. ‘Volgens Ruud was het goed voor me om weer een baantje te hebben’, zegt ze. ‘Zo zou ik naast de zorg voor mijn kinderen ook een eigen leven kunnen opbouwen. Ik had mijn twijfels, maar omdat hij bleef aandringen heb ik ermee ingestemd. En ik moet toegeven dat ik het werk aanvankelijk met veel plezier deed.’

Dat plezier duurt zo’n twee jaar. Begin 2017 laat Ruud zich ineens van een andere kant zien. ‘Hij vertelde me dat hij zich aangetrokken tot mij voelde’, zegt Yvonne. ‘Vanaf toen ging hij plotseling seksueel getinte opmerkingen maken en werd hij handtastelijk.’

Ruud begint haar ook whatsappberichten te sturen. Honderden whatsappberichten. Soms met verliefd aandoende teksten als: ‘Je bent lief en mooi en ik hou van jou.’ Of: ‘Ik wil samen met jou heel oud worden.’ Vaak gaat hij een paar stappen verder. Dan vertelt hij dat hij ‘geen borsten en mooie tepeltjes de absolute top van schoonheid’ vindt, fantaseert hij openlijk over ‘de handen op de rug en dan vrijen’ of biedt hij een massage aan ‘met een veer en een zacht kwastje’. In een van zijn berichten laat hij weten dat hij van zijn echtgenote ook intieme relaties mag hebben met andere vrouwen: ‘Dat is nooit een probleem geweest.’

Yvonne moet niets hebben van Ruuds avances. Dat geeft ze hem talloze malen te verstaan via WhatsApp. Ze schrijft: ‘Je bent niet meer veilig en je wil niet luisteren als ik zeg dat het echt allemaal moet stoppen.’ En: ‘Ik wil je hoofd niet op hol maken. Ik vind het vreselijk dat dat gebeurd is.’ En: ‘Je moet mij links laten liggen.’ En: ‘Afstand houden aub.’ En: ‘Het is beter als je niet komt.’ En: ‘Er is geen samen.’ En: ‘Ik wil het niet.’

Herhaaldelijk probeert ze Ruud duidelijk te maken wat zijn toenaderingen met haar doen: ‘Heb je enig idee wat er in mijn hoofd is?? Luister je wel??’ Ze appt dat ze bang van hem wordt. Dat ze nachtmerries en herbelevingen van hem krijgt: ‘Je zegt dezelfde dingen als mijn vader en ik begrijp niet waarom.’

Het lijkt allemaal weinig indruk te maken op Ruud. ‘Ik ben veilig voor jou omdat ik aanvoel hoe moeilijk je het hebt’, houdt hij vol. Ondertussen doet hij de ene na de andere poging om Yvonne over te halen tot fysiek contact. Als ze appt dat ze door zijn gedrag regelmatig zelfmoord overweegt, antwoordt hij: ‘Je kunt je beter bezig houden met nu. En nu lig ik gekleed als Adam te appen met mijn mooie lieve vriendin. Dat telt.’ Een paar uur later: ‘Gaan we vrijen?’

Als ze hem tijdens een ander appgesprek voor de zoveelste keer verwijt dat hij haar grenzen overgaat, zegt hij: ‘Zie het ook maar als therapie.’

Ruud is niet de eerste zorgverlener in Nederland die zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een patiënt, ook niet de eerste die daarvoor is bestraft, noch de eerste die daarna wederom van iets soortgelijks wordt beticht.

Dat seksueel wangedrag een serieus probleem vormt in de medische wereld blijkt, naast de 180 meldingen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hierover in 2021 ontving, uit het aantal straffen dat het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg hiervoor de afgelopen jaren heeft uitgedeeld. Tussen 2015 en 2019 waren dat er 73, zo wees een inventarisatie van vakblad Medisch Contact onlangs uit. Het gros van die incidenten vond plaats in de geestelijke gezondheidszorg (63 procent). De daders waren merendeels man (88 procent), de slachtoffers voornamelijk vrouw (81 procent). Bij 43 tuchtzaken was er sprake van ongewilde of ontoelaatbare seks, bij de overige ging het onder meer om ongepaste aanrakingen of toespelingen. Daarbij moet worden aangetekend dat in de zorg ook het aangaan van een seksuele relatie met een voormalige patiënt niet is toegestaan, tenzij er een aanvaardbare ‘afkoelingsperiode’ zonder contact heeft plaatsgevonden.

Waar de #MeToo-beweging heeft bewezen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in alle beroepssectoren voorkomt, is er volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een aantal factoren dat de zorg er specifiek kwetsbaar voor maakt: de afhankelijkheidsrelatie tussen zorgverlener en patiënt, de beslotenheid van de spreekkamer en de verwarring die bij sommige patiënten kan ontstaan over wat wel bij een behandeling hoort en wat niet.

De IGJ acht het waarschijnlijk dat het in de praktijk nog vaker misgaat dan de cijfers uitwijzen, omdat slachtoffers van seksueel geweld vaak zwijgen over wat hun is overkomen uit schaamte, schuldgevoel, vrees voor represailles of angst om niet geloofd te worden. In de zorg zou dat in het bijzonder spelen bij patiënten met psychische klachten. ‘Dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik bijna drie jaar lang aan niemand heb verteld wat Ruud me heeft aangedaan’, zegt Yvonne. ‘Want wie denk je dat ze eerder geloven: een instabiele vrouw met een raar verhaal of een welbespraakte therapeut?’

Ongeveer een kwart van alle zaken die in vier jaar tijd door het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg werden behandeld, leidde tot een doorhaling in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), oftewel een permanente schorsing van de betrokken arts of behandelaar. In de andere gevallen bleef het bij een tijdelijke schorsing of een berisping. Ook de strafrechter legde de afgelopen jaren diverse veroordelingen op voor seksueel wangedrag in de zorg. Precieze cijfers hierover ontbreken.

Helemaal sluitend is het sanctiesysteem niet. Meerdere artsen en behandelaars die door het tuchtcollege uit hun vak werden gezet of door de rechter werden aangepakt, doken – net als Ruud – later toch weer op in de medische wereld. In Den Haag ging een huisarts die uit zijn beroep werd ontheven wegens een poging tot seksueel misbruik van een vrouwelijke patiënt, onder een valse naam aan de slag in een andere praktijk. In Utrecht hield een 85-jarige vakgenoot die een voorwaardelijke celstraf kreeg omdat hij stiekem foto’s had genomen tijdens het maken van uitstrijkjes, zijn praktijk gewoon draaiende.

Ook waren er (vermoedelijke) recidivisten. Bekend voorbeeld is dat van verslavingsconsulent annex televisiepersoonlijkheid Keith Bakker, die vorig jaar voor de tweede maal de gevangenis in moest wegens seksueel misbruik van minderjarige cliënten. Minder bekend is dat van een huisarts uit Brunssum die in 2020 voor een half jaar werd geschorst omdat hij seks had gehad met een patiënt en kort erna door de politie werd opgepakt omdat twee andere patiënten hem van seksueel geweld beschuldigden.

Dit soort incidenten lijkt niet los te kunnen worden gezien van hoe het tucht- en strafrecht voor artsen en behandelaars in Nederland wordt gehanteerd. Wie als zelfstandig zorgverlener tijdelijk of voorwaardelijk wordt geschorst wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, staat sowieso niets in de weg om zijn praktijk snel weer op te pakken. Wie na een (tijdelijke of voorwaardelijke) veroordeling bij een zorginstelling aan de slag wil, kan door een werkgever worden doorgelicht en geweigerd. ‘Wel zien we’, zegt IGJ-hoofdinspecteur Henk de Groot, ‘dat zorgaanbieders hier niet altijd zorgvuldig mee omgaan.’

Ook medici die uit hun vak zijn gezet, hebben de mogelijkheid om met patiënten te blijven werken, zolang ze zich maar geen ‘arts’ meer noemen, maar bijvoorbeeld ‘therapeut’, wat in Nederland een onbeschermde titel is. Een andere voorwaarde is dat de veroordeelden in kwestie geen risicovolle medische handelingen meer verrichten die wettelijk gezien alleen aan bevoegde zorgverleners zijn voorbehouden. Andere handelingen zijn nog wel toegestaan, ook als daarbij sprake is van fysiek contact met een patiënt.

‘Als een zorgverlener zijn vak niet langer kan uitoefenen omdat diens inschrijving in het BIG-register is doorgehaald wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan zal die maatregel tot op zekere hoogte bescherming bieden aan slachtoffers’, zegt letselschadeadvocaat Bojan Dekker van Beer Advocaten. ‘Maar als een gynaecoloog als therapeut een doorstart maakt in het ongereguleerde circuit, heeft het tuchtcollege helemaal geen vat meer op zo iemand. Dan moet het strafrecht uitkomst bieden. De vraag is: wat doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na een tuchtrechtelijke veroordeling om te voorkomen dat een behandelaar zijn praktijk voortzet en opnieuw slachtoffers maakt?’

IGJ-hoofdinspecteur Henk de Groot zegt niet te weten hoe vaak bestrafte zorgverleners zich weer met patiëntenzorg gaan bezighouden: ‘Dat houden wij niet bij.’ Ook heeft de inspectie er geen zicht op hoeveel van die veroordeelden weer in oude fouten vervallen. Hun werkwijze wordt niet actief gecontroleerd. ‘Als we er een melding over krijgen, zullen we er zeker onderzoek naar doen’, aldus De Groot. Daar voegt hij wel aan toe dat het lastig is voor de inspectie om sancties op te leggen aan zorgverleners die al uit hun beroep zijn ontheven, zoals Ruud. Maar: ‘Als we vaststellen dat er sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag, kan er aangifte worden gedaan bij de politie.’