Wie zijn de Russische soldaten in Oekraïne? En wat weten zij?

Polina zit vanaf de eerste dag van de operatie vol vragen. Met haar broer kon ze er niet over praten, vertelt ze, omdat hij te maken had met een geheimhoudingsplicht. Bovendien belde hij in de zeven weken dat hij in Oekraïne zat maar twee keer naar huis. Het waren korte gesprekken. ‘Hij zei: ik ben in leven, alles is in orde. En hij zei dat hij niet wist wanneer hij weer contact kon opnemen’, zegt Polina. En dan was het weer wachten op een volgend telefoontje, zonder enig idee over de locatie en missie van haar broer. ‘Het enige wat je kunt doen, is geloven dat alles goed gaat.’

Familieleden en vrienden zeggen soms wekenlang zonder informatie te zitten. Militairen mogen hun telefoon niet of nauwelijks gebruiken. Sommige hadden geen kans om het thuisfront in te lichten toen in de vroege ochtend van 24 februari ‘de oefeningen’ langs de grens geen oefeningen bleken en ze Oekraïne werden ingestuurd.

Het VKontakte-profiel van Nadezjda Salaj, de vrouw van de 21-jarige Vasili Salaj, laat de onzekerheid onder familieleden zien. Als lid van de 205de Kozakse Gemotoriseerde Infanteriebrigade is Vasili in Oekraïne beland. ‘We hopen op het beste en doen ons best’, schrijft Nadezjda op 10 maart, vermoedelijk nadat ze het contact met haar man heeft verloren. Ze bedankt haar contacten voor hun medeleven. ‘De wereld is niet zonder goede mensen.’

Lang blijft ze stil, tot 2 april. ‘Alles komt goed’, laat ze weten. Haar man ‘zal snel thuis zijn’. Wat er precies is gebeurd, vermeldt ze niet. Maar uit Oekraïense Telegramkanalen valt op te maken dat Vasili Salaj krijgsgevangene is gemaakt. De Oekraïners plaatsen op 11 maart een filmpje waarin hij, mogelijk onder dwang, zegt: ‘We hebben deze oorlog niet nodig. Er gaan veel mensen dood, deze oorlog is nutteloos.’