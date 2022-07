De gegevens van particulieren met zonnepanelen op het dak zijn vertrouwelijk, maar de informatie over SDE-subsidies is openbaar. De Volkskrant heeft alle 37 duizend aanvragen voor zonne-energie geanalyseerd om te bekijken wie de grootste spelers zijn. Van de 16,9 miljard euro voor zonnepanelen is 3,8 miljard gereserveerd voor tien grote bedrijven. De subsidie vangt het verlies op dat investeerders maken als de stroomprijs te laag is. Door de huidige hoge prijs van elektriciteit zal de overheid slechts een deel van dit bedrag uiteindelijk hoeven uit te keren, zo is de verwachting.

De allergrootste investeerder is het bedrijf Sunrock, dat al 367 projecten in beheer heeft en de komende vijftien jaar in totaal 727 miljoen euro aan subsidie kan krijgen. Sunrock is een bedrijf dat in handen is van de familie Brenninkmeijer, bekend van de C&A-winkels. Sunrock is niet het enige familiebedrijf in de top-10; ook de familie Fentener van Vlissingen steekt geld in deze jonge sector. Met het bedrijf Groendus worden 232 projecten beheerd en is 201 miljoen euro subsidie opgehaald. De complete top-10 ziet er als volgt uit: