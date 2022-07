Wie zijn de boeren die de woning van minister Van der Wal belaagden?

Een gedrongen man met een T-shirt van Farmers Defence Force (FDF) gooit enkele strobalen in de inlaat van een hakselaar. Aan de voorkant spuit het versnipperde stro met een grote boog de schemering in. Die kant moeten de boeren op, want daar, 100 meter verderop, is de woning van de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. De strospuit van de hakselaar richt zich even later op de politie die de route blokkeert.

Een groene trekker met aanhangwagen vol strobalen wurmt zich via de berm langs twee opgestelde politiewagens. Een tweede trekker – met het driehoekige logo van de boerenactiegroep Voll Gass op de zijkant – kan door de overhangende takken niet verder. Een van de wagens blokkeert de doorgang. Even aarzelend, maar al snel doelgericht lopen tientallen mannen naar de politiewagen en beginnen te sjorren en te duwen. Omkieperen lukt net niet. De strobalengooier met het FDF-shirt trapt met zijn rechtervoet een zijruit van de politieauto kapot. Later gooit een ander stro door het kapotte raam naar binnen. ‘Kunst met een grote k’ schrijft iemand later als hij een foto plaatst van de besmeurde politieauto in het kanaal ‘Boeren in opstand’ van berichtendienst Telegram.