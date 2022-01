In 1995 vluchtte het gezin naar Iran, en het was daar dat haar analfabete moeder doordrukte dat haar vier dochters naar school zouden gaan. Vooral na terugkeer in Afghanistan in 2003 ging het hard. Najia was de beste van de klas, ging naar de Universiteit van Kabul, kreeg een beurs voor de American University in Kabul, de beste universiteit van het land, en studeerde in 2020 af in bedrijfskunde.

En nu zit ze hier, op haar nieuwe positie in haar kantoor. Zij als de belofte van een land dat plotseling werd beroofd van de hoop dat alle beloften ook worden ingelost. Het is de vraag of nieuwe generaties jonge vrouwen in staat zullen zijn haar voorbeeld te volgen, met de Taliban aan de macht.

‘Mijn succes moedigde andere familieleden aan ook hun dochters naar school te sturen’, zegt ze. ‘De traditie was: een zoontje geboren is geluk, een dochter is een last. Mijn moeder had vier dochters en twee zoons. ‘Jullie hebben pech’, zei mijn oom, die veel zoons had. Maar mijn neven werden verslaafden. Ze hadden geen werk, ze steunden hun familie niet. Wij werkten en steunden onze ouders. Toen de familie dat zag, steunden zij hun dochters ook. Nu gaan al mijn nichtjes naar de universiteit.’