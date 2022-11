Werken graag, maar er is meer in het leven

Het is nooit de lease-auto waar ze over beginnen. Niet het salaris ook. En al helemaal niet de onbekommerde oudedagsvoorziening bij Zwitserleven. Nee, het eerste dat jonge talenten vragen als hr-manager Marijn van der Welle van accountants- en adviesbureau BDO hun vraagt bij hem te solliciteren – want zover is het op de krappe arbeidsmarkt inmiddels gekomen: ‘Hoe is de sfeer bij jullie?’ Dan volgt meestal een vraag over de work-life-balance, aldus Van der Welle. ‘En pas dáárna willen ze weten wat het werk precies inhoudt.’

Het is volgens de hr-manager exemplarisch voor de jongere generatie accountants. Die ‘leeft niet meer om te werken, maar werkt om te leven’. Niet langer wordt ze over de streep getrokken door het lonkende perspectief van een leven als partner Audit & Assurance, maar met stedentrips naar Barcelona, flexibele werktijden, interessante opdrachtgevers en 32 vakantiedagen met de mogelijkheid er nog 15 bij te kopen. Nog zoiets dat die jongere generatie ‘minder vanzelfsprekend’ vindt: overuren maken.

De accountants zijn daarin niet alleen. Uitsluitend de uren werken die in je contract staan werd dit najaar zelfs een heuse internethype dankzij de Amerikaanse twintiger ‘ZaidZeppelin’. Op TikTok postte hij een filmpje waarin hij ageerde tegen het idee dat je altijd maar tot het uiterste moet gaan. Hij zou voortaan het minimale doen op zijn werk: quiet quitting.

Media van over de hele wereld buitelden afgelopen weken over elkaar heen om de nieuwste werktrend te duiden. Oudere generaties zagen erin bevestigd wat ze al langer dachten: jongeren zijn lui. Of, zoals toetsenbordridders het op sociale media verwoorden: het zijn ‘over het paard getilde egoïsten’. Maar is dat wel zo?