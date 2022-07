De een houdt het nog bij een boks, de ander geeft nu vier zoenen in plaats van drie

Heeft u corona gehad?

Shemar: ‘Ik had het twee weken geleden en heb Shayna ook aangestoken. Ik had er echt last van: koorts en smaak- en reukverlies. Nu ben ik weer bijna de oude, al is mijn conditie nog weg.’

Bent u bang om het nog een keer te krijgen?

Shayna: ‘Wij niet zo, maar mijn vader is panisch. Hij heeft hartproblemen, dus in het begin moesten mijn zusje en ik gehuld in handschoenen en mondkapjes boodschappen voor hem doen. Nu is hij iets rustiger, maar toen ik vorige week corona had, was hij wel een beetje bang dat ik het niet zou overleven.’

In hoeverre houdt u op dit moment rekening met corona?

Shemar: ‘Eigenlijk is alles weer als vanouds. Ik ben blij dat ik net corona heb gehad, want ik ben niet gevaccineerd. Nu kan ik zonder zorgen naar Portugal op vakantie.’