U verbruikt meer energie dan door het prijsplafond is gedekt.

Groot gezin? Tochtig huis? Alleen een elektrische warmtepomp? Of gewoon een koukleum? Hoe dan ook: uw huishouden behoort tot de 40 procent die meer energie gebruikt dan onder het prijsplafond valt. Voor alles wat u boven de plafondvolumes gebruikt, betaalt u het markttarief van uw energieaanbieder.

Dat klinkt simpel, maar dat is het in de praktijk bepaald niet. Zo zal uw tarief komend jaar waarschijnlijk een aantal keer wijzigen. Tegen welk tarief wordt dan de energie afgerekend die u meer verbruikt dan het prijsplafond? Om dat te bepalen, kijkt de aanbieder wat het gemiddelde tarief was dat u over de hele periode tot aan uw jaarlijkse eindnota heeft gebruikt. Alleen bij warmte wordt die nota standaard aan het einde van het kalenderjaar opgemaakt. Voor gas en stroom gebeurt dit vaak rond de datum dat u ooit het contract heeft afgesloten. Het energiebedrijf houdt uw verbruik in die periode naast het gestandaardiseerde verbruiksprofiel (zie tabel hieronder). Het deel dat u boven dat standaardvolume heeft gebruikt, wordt verrekend tegen het gemiddelde markttarief van uw aanbieder over die periode. Een vergelijkbare berekening vindt aan het eind van het jaar nog een keer plaats over de periode vanaf de jaarnota tot en met 31 december.

Best ingewikkeld dus. En dat maakt het voor energiebedrijven ook lastig om vooraf in te schatten hoe hoog het maandelijkse voorschot moet zijn. Zeker wanneer u een contract hebt waarbij tarieven maandelijks wisselen. U moet er dus rekening mee houden dat bij het opmaken van de jaarnota vaker zal blijken dat het voorschotbedrag flink te hoog of te laag is geweest.

U heeft intussen een grote prikkel om flink zuinig met energie te zijn, want elke kuub of kilowattuur die u bespaart is er een tegen het markttarief. Ook is het verstandig om extra scherp te kijken of u nog wel bij de juiste aanbieder zit.