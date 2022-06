De Oekraïense autoriteiten vroegen inwoners van de Donbas al begin april om te vertrekken. Ze zagen het Russische offensief in het oosten aankomen, waarbij volledige nederzettingen met de grond gelijk worden gemaakt. De meeste inwoners vertrokken naar familie in andere delen van Oekraïne of naar het onbekende in het buitenland. Maar tienduizenden mensen bleven. In deze groep vallen de meeste burgerslachtoffers van de artillerieoorlog.

De achterblijvers van Siversk zitten al ruim een maand zonder elektriciteit, water of gas. Koken doen ze op binnenplaatsen, met potten en pannen boven kampvuren. Ze wonen in kelders, samen met de buren in donkere opslaghokken die ze verlichten met kaarsen en opwindbare zaklantaarns.