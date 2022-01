Want voorafgaand aan de bestorming van het Capitool op die dag is er ook een andere, minder zichtbare poging om Donald Trump als president van de Verenigde Staten in het zadel te houden. Vanuit een ‘war room’ in het hotel zetten de betrokkenen, in overleg met Trump, alles op alles om de bekrachtiging van de verkiezingsuitslag door vicepresident Mike Pence tegen te houden. Het werk vormt de apotheose van maanden zoeken naar vermeende fraude bij de verkiezingen en zal de opmaat vormen tot de bestorming. Het zijn deze randfiguren die een eeuwenoud systeem aan het wankelen krijgen – en die zo bewijzen dat Amerika lang niet zo stabiel is als het zelf dacht.

De hoofdrolspelers uit het Willard vormen nu de focus van het onderzoek van de speciale Congrescommissie naar de gebeurtenissen rond 6 januari. De onderzoekers willen weten of ze contact hadden met de organisatie van de ‘Stop the Steal’-demonstratie, die dag, en zo ja, wat het plan was. Wat was strategie, en wat was improvisatie?

De meesten weigeren te praten. Sommigen bereiden zich voor op de verkiezingen van 2024. Wat er ook misging, die dagen – ze hebben ervan geleerd. De volgende keer kan het best anders lopen.