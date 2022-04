Maar waar zijn de andere dorpelingen gebleven? In de eerste dagen van de bezetting raakten zeker vijf inwoners vermist. Tolik, de visser die altijd in een camouflagebroek rondliep, is aangetroffen met een kogel in zijn hoofd. Maar waar is Toliks broer? En waar zijn de drie anderen die geëxecuteerd zouden zijn?

Michail denkt ook aan de imker uit het naastgelegen dorp die een dag voor de bevrijding in de kelder werd gegooid. De imker vertelde Michail dat hij door het bos was komen lopen om eten te brengen naar de inwoners van Jahidne. Na een uur werd de imker weer uit de kelder gehaald door Russische militairen. Michail had even later een enkel kogelschot gehoord.

Bang voor een landmijn is hij niet. Met al zijn kracht duwt hij zijn botte schop de grond in voor een tweede kuil, vlak naast de eerste. ‘Mijn grootvader had pas een mooie schop’, zegt hij tegen de anderen. ‘Een Amerikaanse, echt een prachtding.’