Waarom Italië Mussolini vereert en zijn zwarte verleden verzwijgt

Toch beoordelen de Italianen Mussolini honderd jaar na zijn machtsgreep vele malen positiever dan professionele historici. Waar zijn dat oordeel en die nostalgische gevoelens toch op gebaseerd?

In elk geval niet op feiten, verzucht emeritus hoogleraar geschiedenis Paul Corner bij een espresso op een Romeins terras. ‘Misschien kan je het beter aan een psycholoog dan aan een historicus vragen’, grapt de Engelsman, die al decennia in Italië woont en lang aan de universiteit van Siena werkte. Soms is de Mussolini-nostalgie – ‘toen betekenden we nog iets in de wereld’ – volgens de historicus vooral een uiting van onvrede over de huidige politiek en Italiës positie in de wereld. ‘Italië voelt zich vaak slecht behandeld door de rest van Europa.’

Maar de Mussolini-mythe heeft ook baat gehad bij de Koude Oorlog, constateert Corner in zijn pas gepubliceerde boek Mussolini in Myth and Memory. Direct na de Tweede Wereldoorlog domineerden in West-Europa anti-communisme en anti-nazisme, maar het fascisme verdween als ‘minder kwaad’, zegt Corner, bijna ongemerkt naar de achtergrond.

Daarmee vervaagde in Italië ook de herinnering aan intimidatie en geweld, aan de knokploegen en vele moorden op politieke tegenstanders door Mussolini’s regime. ‘De defascistificatie van het fascisme’, noemt Corner het. Mussolini mag dan minder doden op zijn geweten hebben dan Hitler en Stalin, maar hij stootte in de publieke opinie wel erg snel en ver door: van ‘het mindere kwaad’ naar ‘zo slecht nog niet’, en soms zelfs naar ‘een geweldig staatsman’.

Na het witwasproces bleef vooral de persoonlijkheid van de ‘sterke, charismatische leider’ Mussolini in het Italiaanse collectieve geheugen hangen, en deden historische feiten er steeds minder toe. Tel daarbij het morele zelfbeeld op – Italiani brava gente, ‘Italianen goed volk’ – en de conclusie luidt in Italië al snel: hoe erg kan dat hele fascisme nou helemaal zijn geweest?