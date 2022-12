Voor die faam was Fosso niet in de wieg gelegd. Geboren in 1962 in Kumba, Kameroen, bleek hij als baby deels verlamd te zijn. De schaamte van zijn moeder was zo groot dat ze weigerde haar zoon te laten fotograferen, vertelt hij in Café de Flore. De traditionele driemaandenfoto ging aan hem voorbij, het vereeuwigen van de eerste stapjes was al helemaal niet aan de orde. Fosso was geen kind om gezien te worden.

Dat verandert radicaal als hij als tiener terecht komt bij zijn oom in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Fosso draagt dan al een geschiedenis met zich mee: jaren eerder had zijn moeder hem voor een behandeling meegenomen naar Nigeria, maar eenmaal daar bleek terugkeer naar Kameroen onmogelijk geworden door het uitbreken van de oorlog in Biafra. Zijn moeder stierf in het geweld, Fosso groeide verder op bij zijn grootouders.

Als hij ook zijn grootvader verliest, neemt de oom in Bagui hem begin jaren zeventig onder zijn hoede. Fosso komt in diens atelier voor damesschoenen te werken, waar hij helpt met allerhande klusjes. Onderweg naar de markt om materialen te kopen voor zijn oom passeert hij een fotostudio. ‘Wat ik daar zag, voelde als vrijheid’, vertelt Fosso. ‘Ik zag een fotograaf met een goed leven. Hij werd niet vuil van zijn werk, was goed gekleed terwijl hij wachtte op goed geklede klanten. Dat trok me aan.’

Fotografie lijkt de vrijheid te beloven waarnaar de jonge Fosso op zoek is. Hij vraagt de eigenaar van de studio of hij hem het vak wil leren. Die stemt toe, en met succes. Dertien jaar is Fosso als zijn oom besluit een eigen studio voor hem te openen waar hij zelfstandig zijn pasfoto’s, bruidsportretten en ander studiowerk aan de man kan brengen. ‘Van alle kanten kwamen mensen kijken wie ik was. Men was verbaasd, normaal gesproken is een studio geen plek waar kinderen komen. Kinderen van mijn leeftijd gingen naar school. Maar ieder mens is anders, afhankelijk van zijn eigen verhaal.’