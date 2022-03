Bovendien was de bevolking zelf niet overal even enthousiast over de bouw van een schuilkelder. In Oss verzette de Socialistische Partij zich hevig, onder leiding van Jan Marijnissen. Zo’n kelder zou maar de indruk wekken dat je je werkelijk kon beschermen tegen een kernoorlog. Als dat idee eenmaal ging leven, zou zo’n oorlog alleen maar waarschijnlijker worden. Marijnissen stelde voor het geld te besteden aan het oplossen van de woningnood.

De burgemeester van Oss hield echter vast aan de schuilgelegenheid onder het City Centre-complex. Niet in de eerste plaats uit angst voor de bom, maar vanwege het geld dat het rijk beschikbaar stelde voor ‘combinatieprojecten’: schuilkelders die ook in vredestijd een nuttige functie hadden. Met de 2,4 miljoen gulden die het het ministerie van Binnenlandse Zaken overmaakte waren de kosten voor de parkeergarage gedekt. In 1984 werd de schuilkelder in Oss voltooid. Niet veel later ging er een streep door het landelijke schuilkelderbeleid: de bevolking moest voortaan maar schuilen in het eigen huis.