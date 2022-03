‘Het was zeker een opvallend filmpje’, zegt Ruslandkenner en journalist Hubert Smeets. ‘Volgens de blogs was het allemaal in scène gezet. Ik vond het zelf ook niet geloofwaardig, maar ik ben geen expert op dat gebied.’

Dat Poetin geen afstand houdt, is volgens hem opmerkelijk, maar ook weer geen unicum. ‘Het is niet zo dat Poetin de afgelopen maanden helemaal geen mensen meer binnen armlengte heeft gehad. Loekasjenko (de president van Belarus, red.) kwam dicht bij hem, Bolsonaro (de president van Brazilië, red.) ook. Maar Macron en de Duitse Bondskanselier Scholz niet, zijn eigen ministers en veiligheidsraad evenmin. Als hij bang is voor zijn eigen mensen, dan is dat wel te verklaren; het zou kunnen dat hij vreest voor een paleiscoup.’

Door afstand te houden tot zijn eigen mensen straalt Poetin volgens Smeets ook uit dat hij de leider is. ‘De piloten en stewardessen van Aeroflot zijn het volk, daar staat hij zogenaamd tussenin.’

Eigenlijk, zegt Smeets, is het met het oog op binnenlandse propaganda niet eens zo slecht bedacht. ‘Hij moest weer eens naar buiten. De straat op is te gevaarlijk, een gecontroleerde omgeving zoals bij Aeroflot blijft dan over. De propagandaoorlog in het buitenland is hij genadeloos aan het verliezen, maar in eigen land werkt dit waarschijnlijk wel.’