Van wie is het Balatonmeer? Rond het Hongaarse vakantieparadijs is een verbeten gevecht gaande

Een subsidieprogramma voor de ontwikkeling van het toerisme, het zogenoemde Kisfaludy-fonds, keerde in totaal 300 miljard forint (750 miljoen euro) aan de sector uit via subsidies aan bedrijven en lokale gemeenten. Tweederde van dit bedrag kwam terecht bij 0,5 procent van de aanvragers, afkomstig uit Orbáns directe kring. Hoewel onderzoekers van Transparency International het vermoeden, is het niet duidelijk of hier EU-fondsen tussen zitten. Daarvoor is de samenstelling te ondoorzichtig. Het onderzoek loopt nog.

De holding en de bedrijven die het terrein van Club Aliga bezitten, ontvingen iets minder dan 10 miljard forint, zo’n 25 miljoen euro, blijkt uit een rapport van Transparency International. Voor het uitkeren van het fonds was het terrein in bezit van een holding op naam van Orbáns schoonzoon István Tiborcz en Lörinc Mészáros, een jeugdvriend van de premier. De laatste werd in enkele jaren tijd de rijkste man van Hongarije. Naar eigen zeggen dankzij ‘God, geluk en Viktor Orbán’.