4 mei was altijd een beladen avond in huize Cohen de Lara. Dan beende vader Michiel gespannen door de woonkamer in Voorschoten, verbood zijn kinderen buiten te spelen en ging statig voor de televisie staan tijdens de Dodenherdenking om 8 uur. Dan dacht hij aan zijn vader Meijer, een jonge rabbijn, die door de Duitsers werd meegenomen toen Michiel zes dagen oud was en die stierf in Auschwitz. En aan zijn moeder Clara, een 30-jarige lerares, die in handen viel van kamparts Mengele en al snel overleed. Maar praten over zijn ouders deed Michiel niet. Nooit. Als de kinderen vragen stelden over hun grootouders, liep hij korzelig weg.

Tot voor kort. Tot het mailtje van een ene Jiří Fikejz uit het Tsjechische plaatsje Ústí nad Orlicí. Diens bericht belandde twee maanden geleden, via verre familie, in Michiels inbox: ‘In de Tsjechische Republiek is het stoffelijk overschot van een onbekende krijgsgevangene geïdentificeerd, in 1945 gedood tijdens transport vanaf concentratiekamp Auschwitz. Deze man is begraven op het kerkhof van plaats Ústí nad Orlicí, gevangenennummer 150631 – Moses Cohen de (la?) Lara, gedeporteerd 16.9.1943 vanaf Westerbork. Ik ben op zoek naar nabestaanden.’

Toen begon de 78-jarige Michiel wel te praten. Sterker, de gepensioneerde bedrijfsjurist stelde vrouw en kinderen voor om af te reizen naar de stad in de Bohemen. Toen zijn verbaasde dochter grapte of ze ook maar de krant moest bellen, riep Michiel: ‘Ja, goed idee!’ Want dit verhaal moet volgens hem luid en duidelijk worden verteld. Een verhaal, stelt hij, dat gaat over compassie en menselijkheid in tijden van oorlog. Volgens hem zeer actueel en relevant, nu er weer oorlog woedt in Europa en massagraven worden ontdekt in korenvelden. Daarnaast is de reis belangrijk voor zijn persoonlijke verwerking van het verleden. ‘Er komt een hoofdstuk bij. Mijn vader blijkt toch een graf te hebben, niet alleen een Stolperstein!’