Om de truckersblokkade in Ottawa op te ruimen werd de voltallige politiemacht van 1.200 agenten opgetrommeld. De politie barricadeerde wegen en nam duizenden liters brandstof in beslag. Maar dagen later staan langs de weg in Ottawa nog altijd vrachtwagens met op de zijkant boodschappen als: ‘Geen vaccinatie, geen lockdowns, geen verplichtingen.’ En: ‘Wij, het volk, zijn door onze eigen regering bedrogen.’ Het vrachtwagenprotest gaat hoe dan ook de geschiedenisboeken in; zo vaak lopen dingen niet uit de hand in het gemoedelijke Canada. Maar voorlopig is dit hoofdstuk nog niet af.

‘Wij willen dat alle Canadezen hun vrijheid terugkrijgen’, zegt Lich even later in de auto, op weg naar de volgende truckersstandplaats. ‘De overheid jaagt ons veel te veel angst aan voor het virus. Hoe kan iemand die uren alleen in een vrachtwagen zit nou een besmettingsgevaar zijn? Het Canadese coronabeleid is compleet doorgeslagen.’