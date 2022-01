Tienduizenden vissen gered van verstikkingsdood in Enkhuizer gracht

Dat er nog vissen in de gracht zijn achtergebleven is volgens Voet geen probleem. ‘We hebben een extra beluchter geplaatst, dus nu zouden de andere vissen er zelf uit moeten kunnen zwemmen. De situatie is niet meer kritiek.’

Een andere theorie over hoe de vissen in de gracht terecht zijn gekomen, heeft met de winter te maken, aldus visser Milco Lelyveld uit Enkhuizen tegenover NH Nieuws. ‘In de winter is er vaak niks te vinden in het IJsselmeer en daarom trekken ze in grote hoeveelheden naar de binnenstad op zoek naar warme plekjes en voedsel.’ Daar komen ze echter vast te zitten, omdat de haven deze winter is gesloten voor renovatie aan de sluis.