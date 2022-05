In deze zwaarbewaakte controlekamer wordt het stroomnet in balans gehouden – ook als de zon piekt

Het werk van de medewerkers van Tennet luistert nauw: werken met hoogspanning is gevaarlijk. Niet zozeer in de controlekamer, maar wel bij de schakel- en transformatorstations waarvan er honderden in het land staan. Bij onderhoud staan medewerkers van Tennet vaak dichtbij componenten onder hoogspanning. ‘Er staan dan mensenlevens op het spel’, zegt Jan Vorrink, die als manager verantwoordelijk is voor het controlecentrum en over elk hoekje van het elektriciteitsnet spreekt alsof het zijn achtertuin is. Vorrink: ‘Als jij 380 kilovolt door je lijf krijgt blijft er alleen een hoopje zwart poeder van je over, dat willen we dus niet.’

Naast de veiligheid draait in het controlecentrum alles 24 uur per dag om één getal: de netfrequentie. Die moet altijd 50 hertz zijn. Dan is het stroomnet in balans, dan is het aanbod in evenwicht met de vraag. Midden op het enorme scherm staat dan ook continu de frequentie afgebeeld. Soms loopt de waarde even op, naar 50,01 of 50,02, om even later weer te dalen.

Veel speelruimte is er niet. Boven de 50,2 is er direct sprake van een alarmsituatie en dreigen delen van het Nederlandse stroomnet uitgeschakeld te worden. In het slechtste geval heeft dat gevolgen voor heel Europa. Alle stroomnetten zijn namelijk met elkaar verbonden, waardoor een lokale storing de eerste dominosteen kan zijn voor een kettingreactie die het hele continent plat legt. Door slim te schakelen proberen ze in het controlecentrum de wetten van de elektrotechniek naar hun hand te zetten om de geringste onbalans direct recht te trekken, terug naar 50.

De medewerkers van Tennet verstaan hun vak. Het Nederlandse hoogspanningsnet is 99,9999 procent van de tijd operationeel, meldt het staatsbedrijf al jaar na jaar trots in zijn jaarverslag.