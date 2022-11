Er is een moord gepleegd voor het huis van Tetjana Zjelada, maar er is in acht maanden nog geen rechercheur langs geweest. Terwijl Zjelada betrokken Russische militairen recht in de ogen heeft gekeken. Kort na de mitrailleursalvo’s stonden ze het bloed van hun armen te wassen in het houten badhuisje in haar tuin.

‘Maakt u zich maar geen zorgen, moedertje’, zei een van hen toen Zjelada vroeg wat er was gebeurd. ‘Hij heeft slechts een kleine schouderwond.’

Wie heeft er een schouderwond, dacht Zjelada. Twee dagen later vertelden de buren dat Ihor dood was. Ihor, de vriendelijke oud-boswachter die had geholpen bij de bouw van het houten badhuisje in haar tuin. Hij was neergeschoten achter het stuur, met zijn vrouw Svitlana ernaast en zijn zoons Danylo (11) en Ivan (13) op de achterbank. Toen Zjelada dat hoorde, begreep ze ook van wie het ijzingwekkende gekrijs was na de mitrailleursalvo’s.