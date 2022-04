Sommige Hongaren hebben het uitstekend naar hun zin in ‘Orbáns koninkrijk’

Erzsébet Horváth (73) licht op als ze de naam van de Hongaarse premier hoort. ‘Viktor Orbán is een genie. Hij is een visionair. En hij werkt zo hard. Niemand bestuurt dit land zo goed als hij. Waar anderen alleen maar problemen zien, weet hij altijd de oplossing.’ Ze zit op de bank naast haar echtgenoot Tibor (67) in hun appartement in Boedapest, op een steenworp afstand van de Donau. Erzsébet heeft kleine pogácsák gebakken, Hongaarse kaasbroodjes. ‘Sommigen zeggen dat we niet in een democratie, maar in Orbáns koninkrijk leven. Dat vinden wij niet erg.’

Zondag zijn er verkiezingen in Hongarije. Premier Viktor Orbán staat voor de grootste uitdaging sinds hij in 2010 opnieuw aan de macht kwam. Zes oppositiepartijen hebben zich verenigd en proberen als een blok Orbáns partij Fidesz te verslaan. De verenigde oppositie en Fidesz gingen de afgelopen weken nek aan nek in de peilingen, maar Fidesz loopt uit. Onder meer de houding ten opzichte van de oorlog in Oekraïne, waarbij Orbán zich als baken van stabiliteit en vrede in roerige tijden positioneert (en tegelijk zijn politieke banden met Poetin verhult), lijkt vruchten af te werpen. De laatste prognoses voorspellen – met een slag om de arm – opnieuw een zege voor Orbán, de langstzittende regeringsleider in de EU.