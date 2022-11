‘Siuuu’: het juichen van Ronaldo, doelpunt na doelpunt na doelpunt

Schallmaier-index over achtergebleven helmen op het Oekraïense slagveld

Over hoeveel doden er precies op het Oekraïense slagveld zijn gevallen, lopen de schattingen zeer uiteen, maar dat het er vele duizenden zijn, staat buiten kijf. Het is niet eenvoudig om dit ontzaglijke leed in beeld te brengen. De collectie helmen van fotoredacteur Frank Schallmaier, kan symbool staan voor de enorme leegte die de slachtoffers achterlaten.

