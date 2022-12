’s Avonds vraagt Savannah of ik haar wil fotograferen in bad. De muren van de badkamer zijn klam. De badrand is glibberig. Ik sta op mijn tenen en druk mijn billen stevig tegen de muur in de hoop dat mijn voeten niet te zien zijn in het kader onder mij. Savannah drijft kalm en ogenschijnlijk zorgeloos in het water. Haar zelfgekozen roze jurkje kleeft aan haar porseleinen huid. Met haar scherpe nagels op haar buik omringt ze alles wat haar dierbaar is. ‘I am terrified, but everything will be okay.’