Ook naar Greetje wordt een zoektocht in gang gezet. Haar eerste pleegmoeder, Annie Scholten, schrijft de opsporingscommissie eind mei een ontroerende brief: ‘Ik heb een klein Joodsch meisje verzorgd, genaamd Greet Kaatje Troostwijk. Is ze nog in Westerbork en mag ik haar gaan halen dan zou ik dat ontzettend graag doen, want we hielden allemaal erg veel van haar. Komen haar ouders terug, natuurlijk geef ik dan met liefde hun kind over. Komen ze niet dan zou ik Greetje graag blijven verzorgen als mijn eigen kind. Wilt u mij helpen haar terug te vinden? Ik wil daartoe al het mogelijke doen.’

Dat de ouders van Greet en Rob nooit meer terugkeren, is dan nog niet duidelijk. Pas als bekend wordt dat Maurits Coopman en Anna Smit zijn vermoord in de gaskamer van Sobibor en dat Abraham Troostwijk en Annie Samuel Auschwitz niet hebben overleefd, barst een juridische strijd los over de vraag bij wie de kinderen mogen opgroeien. Het is de Commissie voor Oorlogspleegkinderen (OPK) die over hun toekomst moet beslissen. Net als over het lot van een paar duizend andere Joodse kinderen die, meestal in onderduik, de oorlog hebben overleefd en over wie in die naoorlogse jaren hoogoplopende conflicten ontstaan.