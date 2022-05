In deze vijf terminals in Rotterdam werden de meeste Russische olieschepen gelost sinds de invasie

Ook in de havens tussen IJmuiden en Amsterdam wordt Russische olie gelost. Veel schepen meren aan in de Afrikahaven bij Ruigoord of in de Amerikahaven erachter. Hier staan onder andere de olieterminals van Evos, Zenith Energy en Exolum.

De meeste Russische schepen met olie voor de Nederlandse markt vertrekken vanuit de havens van Primorsk en Oest-Loega, beide gelegen aan de Oostzee rond St.-Petersburg. Olie bereikt deze havens vanuit het achterland via een netwerk van pijplijnen. In de havens wordt de olie in olietankers gepompt.

Door de gunstige ligging aan de Oostzee is de olie snel in Nederland. Vaak is een tanker binnen een paar dagen al hier. Vaak zijn het dezelfde schepen die heen en weer pendelen tussen de Russische Oostzeehavens en Europa. Zo deed de 250 meter lange olietanker Advantage Angel in 2022 al drie vaartenrichting Rotterdam. Opvallend: er komen ook nog steeds olietankers aan vanuit de Russische havenstad Novorossiejsk, gelegen naast de Krim aan de Zwarte Zee.

De invasie van Oekraïne lijkt vooralsnog weinig invloed te hebben op de import van Russische olie. Het aantal Russische tankers dat aanmeerde in de maanden na de invasie is vrijwel gelijk aan het aantal schepen daarvoor. In april is er zelfs sprake van een kleine piek van 65 aangemeerde olietankers.