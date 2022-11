De kronkellijntjes zijn overal te zien, op satellietfoto’s van zuidelijk en oostelijk Oekraïne, als wormen in het veld. Soms lang, soms kort, soms gestrekt langs een rivier, soms opgerold rond een kruispunt. Loopgraven. Wie ze betreedt, via de trappetjes gemaakt van houten stammetjes, wie daar de aarde ruikt en de vermoeide gezichten van de soldaten ziet, zal zich in 1917 wanen. Maar ook nu nog, meer dan een eeuw later, spelen deze gangen in de grond een rol in een oorlog die met veel modernere wapens wordt gevoerd.

Door satellietbeelden te analyseren vond de Volkskrant langs het duizend kilometer lange front in Oekraïne honderden loopgraven, waarschijnlijk slechts een fractie van wat er daadwerkelijk ligt. Een deel van die loopgraven ligt er al sinds 2014, toen de oorlog in de Donbas begon. Andere zijn van later datum, zoals in de regio Zaporizja, waar het front sinds half april min of meer bevroren is. Andere werden gegraven tijdens de terugtocht van de Russen, sinds deze zomer.